10 شخصيات لديزنى تحولت من كرتون إلى لحم ودم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يذخر تاريخ شركة ديزني بالعديد من الشخصيات التي لا تنسى واستطاعت تحقيق نجاح كبير، وهو ما جعل تلك الشخصيات يتم استنساخها في نسخ حية أو ينتج لها افلام خاصة وهى كالتالي:

شخصية علاء الدين والأميرة ياسمين قدمت في فيلم Aladdin عام 1992 وحقق الفيلم إيرادات وصلت الي 504 مليون دولار وأعيد تقديم الشخصيتين في فيلم بنفس العنوان عام 2019.

شخصية بيلا والوحش قدمت في فيلم Beauty and the Beast عام 1991 وحقق ايرادات وصلت الي 424 مليون دولار وأعيد تقديم الشخصيتين عام فيلم بنفس العنوان عام 2019

شخصية سيمبا قدمت في فيلم The Lion King عام 1994 وحقق إيرادات وصلت الي 968 مليون دولار وأعيد تقديم الشخصية في فيلم بنفس العنوان عام 2019

شخصية طرازان قدمت في العديد من الافلام اشهرهم فيلم Tarzan عام 1999 وحقق إيرادات وصلت الي 448 مليون دولار وأعيدت في فيلم The Legend of Tarzan عام 2017

شخصية سندريلا قدمت في فيلم Cinderella عام 1950 وأعيدت الشخصية في العديد من الاعمال اشهرها Cinderella عام 2015

شخصية هركليز قدمت في فيلم Hercules عام 1997 وحقق الفيلم 252 مليون دولار وقدمت في العديد من الافلام اشهرها Hercules عام 2014

شخصية حورية البحر ظهرت في فيلم The Little Mermaid عام 1989 وحقق الفيلم 211 مليون دولار وأعيد تقديمها في فيلم The Little Mermaid عام 2018

شخصية ديمبو الفيل الطائر قدمت في فيلم Dumbo عام 1941 وأعيد تقديمها في فيلم Dumbo عام 2019

شخصية ملافسينت قدمت كشخصية فرعية في فيلم Sleeping Beauty عام 1959 وأعيد تقديم شخصية ملافسينت في فيلم Maleficent عام 2014

شخصية مولان قدمت في فيلم Mulan عام 1998 وحقق الفيلم إيرادات وصلت الي 304 مليون دولار واعيد تقديم الفيلم لعرضه بنفس العنوان Mulan ويعرض في 2020