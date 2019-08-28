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10 شخصيات لديزنى تحولت من كرتون إلى لحم ودم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يذخر تاريخ شركة ديزني بالعديد من الشخصيات التي لا تنسى واستطاعت تحقيق نجاح كبير، وهو ما جعل تلك الشخصيات يتم استنساخها في نسخ حية أو ينتج لها افلام خاصة وهى كالتالي:

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شخصية علاء الدين والأميرة ياسمين قدمت في فيلم Aladdin عام 1992 وحقق الفيلم إيرادات وصلت الي 504 مليون دولار وأعيد تقديم الشخصيتين في فيلم بنفس العنوان عام 2019.

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شخصية بيلا والوحش قدمت في فيلم Beauty and the Beast عام 1991 وحقق ايرادات وصلت الي 424 مليون دولار وأعيد تقديم الشخصيتين عام فيلم بنفس العنوان عام 2019

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شخصية سيمبا قدمت في فيلم The Lion King عام 1994 وحقق إيرادات وصلت الي 968 مليون دولار وأعيد تقديم الشخصية في فيلم بنفس العنوان عام 2019

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شخصية طرازان قدمت في العديد من الافلام اشهرهم فيلم Tarzan عام 1999 وحقق إيرادات وصلت الي 448 مليون دولار وأعيدت في فيلم The Legend of Tarzan عام 2017

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شخصية سندريلا قدمت في فيلم Cinderella عام 1950 وأعيدت الشخصية في العديد من الاعمال اشهرها Cinderella عام 2015

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شخصية هركليز قدمت في فيلم  Hercules عام 1997 وحقق الفيلم 252 مليون دولار وقدمت في العديد من الافلام اشهرها Hercules عام 2014

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شخصية حورية البحر ظهرت في فيلم The Little Mermaid عام 1989 وحقق الفيلم 211 مليون دولار وأعيد تقديمها في فيلم The Little Mermaid عام 2018

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شخصية ديمبو الفيل الطائر قدمت في فيلم Dumbo عام 1941 وأعيد تقديمها في فيلم Dumbo عام 2019

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شخصية ملافسينت قدمت كشخصية فرعية في فيلم Sleeping Beauty عام 1959 وأعيد تقديم شخصية ملافسينت في فيلم Maleficent عام 2014

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 شخصية مولان قدمت في فيلم  Mulan عام 1998 وحقق الفيلم إيرادات وصلت الي 304 مليون دولار واعيد تقديم الفيلم لعرضه بنفس العنوان Mulan ويعرض في 2020

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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