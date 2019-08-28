شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. محمد فؤاد يحيى حفلا غنائيا فى سيدى عبد الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم محمد فؤاد حفلا غنائيا بسيدى عبد الرحمن، غدا الخميس، ومن المقرر أن يقدم فؤاد خلال الحفل أشهر أغنياته منها "بين إيديك، سلام، طمنى عليك، كامننا، ساعات بشتاق، حبيبى يا، وغيرها".

من ناحية أخرى يعرض لفؤاد خلال الفترة المقبلة مسلسل "الضاهر" وذلك بعد أن سلسلة من التأجيلات، كما يتأهب فؤاد لطرح آخر ألبوماته، بعدما وضع اللمسات النهائية على الألبوم.

يذكر أن آخر أعمال محمد فؤاد الغنائية "خدنا معاك" من كلمات محمد البوغه، والحان أحمد العتبانى، وتوزيع خالد نبيل، ومن اخراج كمال عبد العزيز، لحث المواطنين على النزول للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.