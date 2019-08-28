شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "لص بغداد" يواصل عملية المونتاج لحين استئناف التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المخرج أحمد خالد موسى مونتاج المشاهد التى صورت من فيلم "لص بغداد"، بطولة النجم محمد إمام، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى خلال الفترة المقبلة، حيث يعمل حاليا مخرج العمل على قدم وساق للانتهاء من مونتاج ومكساج المشاهد المتبقية، وذلك من أجل التفرغ لتصوير باقى المشاهد من الفيلم.

ومن المقرر أن تستأنف أسرة الفيلم التصوير يوم 10 سبتمبر المقبل، حيث توقف تصوير الفيلم لانشغال شركة "سينرجى فيلمز" المنتجة للعمل بتصوير فيلم "العارف" بطولة النجم أحمد عز وأحمد فهمى، والذى يصور حاليا فى دولة "بلغاريا".

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.

تجدر الإشارة أن محمد أمام قدم مسلسل "هوجان" فى شهر رمضان الماضى، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقت عرضه، وشارك فى بطولته رياض الخولى، كريم محمود عبد العزيز، أوس أوس، صلاح عبد الله، عايدة رياض، وعدد آخر من النجوم، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، وإنتاج سينرجى.