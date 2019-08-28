شكرا لقرائتكم خبر عن أبيض واسود.. سميرة سعيد فى أحدث فوتوسيشن بـ"إنستجرام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت النجمة سميرة سعيد، لجلسة تصوير جديدة، بإطلالة تشبه السيندريلا سعاد حسنى بالأبيض والأسود، عبر حسابها بموقع تبادل الصور "أنستجرام". وتستعد الديفا سميرة سعيد لطرح أغنية جديدة منفردة قد انتهت من تسجيلها الفترة الماضية، بعنوان "إنسان آلى"، وتطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، والأغنية الجديدة من كلمات شادي نور ومن ألحان بلال سرور وتوزيع الموزع الموسيقي هاني معقوب، وتم تنفيذها تحت إشراف مهندس الصوت أمير محروس. Advertisements

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