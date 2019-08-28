صور| بينهم أنغام وزوجها وحنان مطاوع.. قائمة الفائزين في "الفضائيات العربية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
كشف مهرجان الفضائيات العربية عن بعض النجوم الفائزين بجوائزه، في دورته العاشرة، التي تقام يوم 13 سبتمبر المقبل، بأحد فنادق القاهرة.
وفاز ماجد المصري وإدوارد وريهام عبدالغفور وحنان مطاوع وإنجي المقدم والطفل ياسين أمير، بجوائز الأفضل.
كما الفائز الموزع أحمد إبراهيم بجائزة أفضل موزع غنائي، كما فازت المطربة أنغام، بجائزة أفضل مطربة.
وفازت الإعلامية إنجي علي بجائزة الأفضل بين الإعلاميين، وفاز المخرج المسرحي خالد جلال، بجائزة الأفضل في 2019.
وفاز برنامج "the insider بالعربي" بجائزة الأفضل في 2019، كما فاز المغربي إيهاب أمير بجائزة أفضل مطرب شاب، وفازت الجزائرية سهيلة بن لشهب بجائزة أفضل مطربة شابة.
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