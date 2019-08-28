١٦ عرضًا مسرحيًا في اليوم الثاني عشر للمهرجان القومي للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هانى صابر:

تنطلق مساء الأربعاء، فعاليات اليوم الثاني عشر من فعاليات الدورة الثانية عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري، وتعرض غدًا ١٦ مسرحية على المسارح المختلفة.

وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساء، حيث تعرض مسرحية "مش ألكترا" للمخرج محمد عبدالمولى، على قاعة سيد درويش، كما تعرض مسرحية "حانة الأقدار" للمخرج علي عثمان، على مسرح البالون.

ويقام العرض المسرحي "الطوق والأسورة" للمخرج ناصر عبدالمنعم، بقاعة الغد، بينما يقام العرض المسرحي "الرهان" للمخرج أحمد الرافعي، على مسرح النهار.

وعلى مسرح متروبول، يقام العرض المسرحي "جزيرة الحياة" للمخرج أحمد الغزلاني، كما يقام العرض المسرحي "محطة مصر" للمخرج رضا حسانين، على مسرح العرائس.

أما عرض "الأرض الحمراء" للمخرج محمد فرج، فبعرض بقاعة زكي طليمات، وتعرض مسرحية "بنحلم بوطن" للمخرجة أسماء عبدالراضي، على مسرح أوبرا ملك برمسيس.

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وفي الثامنة والنصف تقام ٧ عروض مسرحية هي "مملكة السوس" للمخرج جمال ياقوت، بمركز الهناجر للفنون، كما تعرض مسرحية "سينما مصر" للمخرج خالد جلال، بمركز الإبداع.

وتعرض مسرحية "الجميلة والوحش" للمخرج مصطفى حسن، بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ويقام العرض المسرحي "شارع ١٩" للمخرج محمود حديني، على مسرح العالم الصغير.

كما يقام العرض المسرحي "تريفوجا" للمخرج إبراهيم الفرن، على مسرح الجمهورية، وتعرض مسرحية "حدث في بلاد السعادة" للمخرج مازن الغرباوي، على مسرح السلام، بينما تعرض مسرحية "البؤساء" للمخرج سامح بسيوني، على مسرح ميامي.

وفي العاشرة مساء تعرض مسرحية "دائرة التباشير" للمخرج أحمد كمال، على مسرح العالم الصغير.

وتقام الدورة الثانية عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري، في الفترة من ١٧ وحتى ٣٠ أغسطس، برئاسة الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز.