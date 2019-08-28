ماذا يفعل سيف علي خان في أميركا ؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أغسطس 2019 10:38 صباحاً - على الرغم من كثافة برنامجه وأعماله في هذه الفترة ، قررنجم بوليوود سيف علي خان القيام بجولة للتواصل مع معجبيه في الولايات المتحدة.



الجولة التي ستبدأ في سان خوسيه ، ستشمل كل من سياتل ودالاس. وسيزور نجم بوليوود كل من هوستون وأتلانتا ونيوجيرسي في 30 أغسطس ، 31 أغسطس و 1 سبتمبر على التوالي.

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وكان برنامج عمل النجم سيف علي خان في الأشهر القليلة الماضية كثيفاً حيث انشغل بإطلاق مسلسل “ألعاب مقدسة” في لندن في نفس الوقت كان يصور مشاهد فيلمه الجديد Jawaani Jaaneman.

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سيف علي خان على موعد مع معجبيه في أميركا



ولجمع شمل الأسرة، حرصت زوجته النجمة كارينا كابور وابنتها على التواجد بجانب زوجها أثناء وجوده في لندن .



وما ان أنهى سيف تصوير فيلمه، وعادت العائلة الى الهند، حتى سافر سيف على الفور إلى الولايات المتحدة للقيام بجولة.

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يقوم ممثل “Sacred Games ” بجولة للتواصل مع معجبيه في الولايات المتحدة، نظرًا لشعبيته المتزايدة من خلال عرض Netflix ، يتمتع سيف بجمهور هائل ممن يرغبون في مقابلته والتفاعل معه وهو يخطط للقيام بذلك بطريقة مختلفة نوعًا ما.



وخلال جولته سيقوم الممثل بإقامة جلسات تبدو وكأنها برنامج دردشة مع معجبيه.



وخلال هذه الجلسات ، يتفاعل مباشرة مع معجبيه - من خلال مناقشة تجاربه ودروس حياته وأي شيء يود المعجبون معرفتها عنه، حيث يتمتع المشاهير بجلسات حية وتفاعلات فيديو مع معجبيهم أو يقدمون عروضًا في مدن مختلفة .