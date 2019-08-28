الفائزون في حفل جوائز MTV VMA 2019

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أغسطس 2019 10:38 صباحاً - أقيم حفل توزيع جوائز MTV VMA لعام 2019 ليل أمس في 26 آب/أغسطس في قاعة Prudential Center في دورته الـ 36 للعام 201.
وقدم الحفل هذا العام نجم الستاند أب كوميدي الشهير سيباستيان مانيسكالكو Sebastian Maniscalco البالغ من العمر 45 عامًا، والذي حقق نجوميته بمشاركته في عدد من الأعمال الفنية من أبرزها : " The House " و " Cruise " و " Green Book " ، و غيرها.
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وفي الوقت الذي كانت فيه حصة الأسد بالترشيحات على الجوائز لصالح النجمة العالمية تايلور سويفت Taylor Swift بإجمالي 12 جائزة لاثنتين من أغانيها التي طُرحت بطريقة الفيديو كليب، وهما أغنية DOWN YOU NEED TO CALM وأغنيةME!، حصدت 3 جوائز فقط هي Video for good وجائزة فيديو كليب العام، وأفضل مؤثرات بصرية.
وحصدت النجمة أريانا غراندي Ariana Grande، جائزتين، هما فنان العام، وأفضل أغاني موسم الصيف عن أغنيتها الجديدة boyfriend.
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وإليكم لائحة الفائزين بأهم جوائز حفل MTVGUHL 2019:
جائزة أفضل رقصات : فيديو كليب أغنية Call You Mine للمغنية "بيبي ريكسا"
جائزة أفضل أغنية HIP HOP:أغنية money للنجمة كاردي بي
جائزة أفضل أغاني موسم الصيف: فيديو كليب أغنية Boy Friend للنجمة أريانا غراندي
جائزة Video for good: فيديو كليب أغنية You Need To Calm Down للنجمة تايلور سويفت
جائزة فيديو العام: فيديو كليب أغنية you need to calm down للنجمة تايلور سويفت
أغنية العام: أغنية old town road للنجم Lil Nas X’s
أفضل أغنية POP: أغنية sucker لـ Jonas Brothers
جائزة أفضل تعاون غنائي: أغنية Senorita لـ Shawn Mendes & Camila Cabello
جائزة فنان العام :النجمة "أريانا غراندي"
أفضل أغنية R&B : أغنية WAVES للمغنية الشابة "نورماني"
جائزة أفضل فيديو كليب أغنية ROCK :أغنية High hopes
جائزة أفضل فنان صاعد:النجمة "بيلي إيليش".
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