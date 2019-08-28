صور: عفاف راضي تعود إلى الغناء في معرض دمشق ونجمات سوريا بانتظارها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أغسطس 2019 10:38 صباحاً - في خطوة غير متوقعة قررت المطربة المصرية الغائبة عن الأنظار عفاف راضي العودة إلى الغناء، وسافرت بالقعل ضمن الوفد المصري المشارك في فعاليات معرض دمشق الدولي، وكشفت عن تقديمها الفقرة الغنائية الرئيسية في حفل الافتتاح علما أنها لم تقدم أي حفل غنائي في مصر منذ سنوات طويلة، وظهرت طوال غيبتها "غير المبررة" مرة واحدة عبر إعلان خيري لدعم مستشفى سرطان الطفل في مصر.

عفاف سافرت بالأمس مع النجوم محمود حميدة وإلهام شاهين وصفية العمري وبوسي شلبي تلبية لدعوة معرض دمشق الدولي، وأكدت تقديمها حفل الافتتاح يوم 31 أغسطس الجاري على خشبة دار أوبرا دمشق اعتمادا على أبرز أغانيها القديمة وأغلبها من تلحين الموسيقار الراحل بليغ حمدي والفنان عمار الشريعي ومنير مراد ومحمد الموجي وكمال الطويل.

الإعلامية بوسي شلبي نشرت صورة تجمعها بالفنانة عفاف راضي عبر حسابها الرسمي بموقع إنستقرام، أثناء تواجدهما في مطار القاهرة، قبل توجهما إلى سوريا لحضور افتتاح لحضور افتتاح معرض دمشق الدولي، وعلقت قائلة: أجمل حاجة إني مع الصوت الجميل عفاف راضي في المطار إلى سوريا، وهتغني في افتتاح معرض دمشق الدولي.

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وعلقت الفنانة السورية سوزان نجم الدين على الصورة بقولها: " حتنوروا الدنيا يا قمر، توصلوا بالسلامة، وقالت الفنانة شكران مرتجي: يااااااااا اهلا وسهلا رح تنوروا، وأبدت النجمة المصرية دنيا عبد العزيز حزنها لعدم إخبارها بالمناسبة مبكرا، ولكن بوسي ردت عليها بأنها أبلغتها سابقا وان دنيا أكدت تواجدها بالفعل في سوريا.

يذكر أن آخر حفل قدمته عفاف راضي كان في دار الأوبرا المصرية منذ سبع سنوات، وغابت بعدها عن الأنظار عد ظهورها المتقطع في بعض الإعلانات الخيرية وتتر نهاية مسلسل "أبو العروسة"، ولكنها رفضت العودة إلى التمثيل أو تقديم أغنيات جديدة مؤكدة أن المناخ الفني السائد لا يناسب طبيعة أعمالها الفنية.

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