فيديو: لطيفة عاملة أغنية مجنونة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أغسطس 2019 10:38 صباحاً - طرحت الفنانة التونسية لطيفة فيديو جديدا لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، ظهرت خلاله داخل الاستوديو، وعلقت على الفيديو قائلة: أوعدكم الألبوم الجاي مختلف جداااااا وفيه مفاجآت كتير أنا فرحانه بيها.

وقالت عبر الفيديو: أنا النهارده عاملة أغنية مجنونة مع الموزع والشارع والملحن إسلام صبري، الذي جعلته يلحن لي خلال الألبوم الجديد سوف تنال إعجابكم، عاملين أغاني بجد أنا فرحانة بيها، فانتظروني وتابعوني لأنكم أول ناس بتسمع الجديد.

التعليق الأول كان من زميلتها المطربة أنغام وقالت: مبروك حبيبتي وبالنجاح كعادتك يا لطيفة الإسم والروح.

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يذكر ان لطيفة عادت إلى القاهرة لاستكمال تسجيل ألبومها الجديد، بعد احياء عدة حفلات في بلدها تونس، وأعلنت سابقا انتهائها من 90 بالمئة من أغنيات الألبوم وقالت: فرحانة جدا ماستر 90% من ألبومي الجديد لسه واصلني من لندن مع المهندس العظيم ياسر أنور من mtropolis studios بجد مفاجآت فيه أنا نفسي مش مصدقة اني سجلتها، لأول مرة هذا الشكل يتعمل في العالم العربي.

وأضافت: "أنا بجد فرحانة وفخورة بمستوى الألبوم وأعتقد بإذن واحد أحد سيكون علامة مهمة لي في حياتي حبيت بس افرحكم وبكره ان شاء الله اعطيكم شوية تفاصيل حتفاجاكم.

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