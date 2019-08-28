رامي صبري: أخاف من تجربة التمثيل

قال المطرب رامي صبري، أن تجربة التمثيل بالنسبة له ليست سهلة ويجب أن تدرس جيداً، فلدي تاريخ كبير في الغناء، لذلك يجب حينما أخوض تجربة جديدة ومجالا مختلفا أن أقدم شيئاً جيداً، لذلك إذا كان هناك سيناريو جيد على الفور سأخوض التجربة. وأضاف في تصريحات صحفية أنه تلقى بالفعل العديد من العروض السينمائية مؤخراً لكنها لم تجذبه. وتابع: "شعرت بأنها لا تحمل أي رسالة فنية هادفة، وبصراحة كل فترة أقوم بتوقيع عقد أقرر التراجع عنه مرة أخرى لأنني أخشى المجازفة".

ومؤخرًا نشر رامي صبري صورة تجمعه بالمخرج سامح عبد العزيز عبر حسابه على "إنستجرام" خلال قضائه، إجازة الصيف بأحد الشواطئ المصرية، بصحبة المخرج سامح عبد العزيز.

ولاقت الصورة إعجاب متابعي، رامي صبري، حيث قاموا بمشاركة الصورة على نطاق واسع.

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ويستعد رامي صبري لطرح كليب من ألبوم جديد، وهى أغنية "وبقابل الناس"، من كلمات أحمد علي موسى، وألحان شادي حسن، وتوزيع طارق توكل، ومن إخراج هادي الباجوري.

من ناحية أخرى طرح رامي صبري مؤخرا ألبومه الجديد بعنوان "فارق معاك" ويضم ألبوم "فارق معاك"، 12 أغنية، وهي "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"انا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".