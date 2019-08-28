كتب امير فتحي في الأربعاء 28 أغسطس 2019 09:53 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية ” سابين ” عبر صفحتها الرسمية على موقع ” إنستجرام ” خبرا عن وفاة والدها ” جان كلود شارل فوشو ” يوم أمس الثلاثاء بعد صراع مع مرض السرطان استمر لمدة 5 سنوات .
حيث نشرت صورتين واحدة لوالدها والأخرى كانت برفقته ويظهرا بها وهما يحتضنان بعضهما البعض .
وكتبت سابين في تعليقها على الصور ناعية والدها : ” لا أصدق أنني أقول هذا .. لترقد روحك بسلام أبي .. انشاالله تكون نفسك بالسما .. وداعا يا بيي ” .
وذكر نعي العائلة تفاصيل حول الدفن والعزاء حيث يقام القداس والصلاة على روحه بعد ظهر اليوم الأربعاء في كنيسة سيدة الملائكة في منطقة بدارو .. ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في الفنار .
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كانت هذه تفاصيل خبر الموت يفجع سابين .. وتكتب : ” لا أصدق هذا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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