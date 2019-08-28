شاهد .. أحدث ظهور للفنانة عفاف راضي

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 أغسطس 2019 09:53 صباحاً - نشرت الإعلامية المصرية ” بوسي شلبي “عبر حسابها الرسمي على موقع ” إنستجرام ” صورة لها مع الفنانة المصرية ” عفاف راضي ” في أحدث ظهور لها بعد غياب لفترة طويلة .

وظهرت كلا من عفاف راضي وبوسي شلبي في الصورة خلال تواجدهما في مطار القاهرة الدولي بسبب سفرهما إلى سوريا .

وكشفت بوسي شلبي في تعليقها على الصورة عن سبب سفرهما إلى سوريا وهو لحضور افتتاح معرض دمشق الدولي في دورته ال 61 .

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وكتبت قائلة : ” أجمل حاجة إني مع الصوت الجميل عفاف راضي في المطار الي سوريا وهتغني في افتتاح معرض دمشق الدولي ” .