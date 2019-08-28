ليفربول مستعد للتخلي عن محمد صلاح

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي ليفربول الإنجليزي مستعد للتخلي عن نجمه المصري محمد صلاح خلال الفترة المقبلة.
ونقل موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، عن تقارير إنجليزية، أن ليفربول مستعد للتنازل عن محمد صلاح نهاية الموسم الحالي “2019-2020”.
وأكد الموقع، أن إدارة الريدز لن تسمح برحيل صلاح سوى في حالة واحدة هي تتويج الفريق بالدوري الإنجليزي عن الموسم الحالي.
وساعد محمد صلاح ليفربول الموسم الماضي في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.
وكان ليفربول تعاقد مع محمد صلاح قادما من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو.
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