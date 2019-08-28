خبر سار لمحبي راغب علامة

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت شركة “باكستيدج بروداكشن” عن نفاذ جميع تذاكر حفل السوبر ستار راغب علامة ضمن فعاليات”مهرجان غوسطا” في لبنان.

ومن المقرر أن يلتقي راغب علامة الجمهور على مسرح المهرجان مساء 30 آب/أغسطس الجاري حيث سيقدّم باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة.

على صعيد آخر، ينشغل راغب علامة بتسجيل وتنفيذ مجموعة من الأغاني الجديدة التي كان قد اختارها مؤخرًا.

ومن المقرر أن يطرح السوبر ستار هذه الأغاني بفترات متلاحقة في استراتيجية فنية جديدة سيتّبعها لإطلاق أعماله الغنائية عبر المتاجر الرقمية الكبرى.