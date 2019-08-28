ما الذي يجمع بين مالوما وريكي مارتن؟

متابعة بتجــــــــــــرد: يطرح النجم الكولومي الشهير مالوما كليب أغنيته الديو مع مغني البوب البورتوريكي من أصول إسبانية ريكي مارتن يوم 30 آب/أغسطس الجاري.

الأغنية تحمل اسم No Se Me Quita وكان مالوما قد أصدرها في ألبومه الأخير “11:11” الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في عدد كبير من البلدان.

وأعلن مالوما عن طرح الكليب من خلال صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشر البرومو الخاص بالعمل مرفقًا بتاريخ إطلاقه.

فيديو أغنية No Se Me Quita: