تفاعل كبير مع رقصة “ونطرتك” لـ نادر الأتات

متابعة بتجــــــــــرد: يشهد تحدّي رقصة “ونطرتك” الذي أطلقه النجم اللبناني نادر الأتات منذ أسبوع تقريبًا عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي تفاعلًا ملحوظًا من الجمهور.

وعمد الأتات خلال الساعات الماضية على نشر بعض الفيديوهات التي وصلته من المتابعين عبر الإنترنت، يظهرون فيها من مختلف الفئات العمرية وهم يعيدون نفس خطوات رقصته في كليب أغنية “ونطرتك”.

وكان نادر الأتات قد نشر فيديو طريف جدًا له، ظهر فيه بإحدى محطات البنزين، وهو يقوم بنفس الخطوات الراقصة في الكليب، وطلب بتعليقه عليه من متابعيه نشر فيديوهات يقومون فيها بالخطوات نفسها لـ”رقصة ونطرتك”.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “ونطرتك” من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع عمر صباغ أمّا الفيديو الخاص بها فيحمل توقيع عادل سرحان.

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لمشاهدة فيديو التحدّي الذي أطلقه نادر الأتات:

لمشاهدة كليب أغنية “ونطرتك”: