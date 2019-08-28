نوال الكويتية في مواجهة عبادي الجوهر

متابعة بتجــــــــــرد: سافرت الفنانة نوال الكويتية برفقة مديرة أعمالها، شقيقتها نجاة، إلى المملكة العربية السعودية لإحياء حفل غنائي ساهر برفقة أخطبوط العود النجم عبادي الجوهر.

حيث سيحييان، حفلًا غنائيًا يوم 30 آب/أغسطس، ضمن حفلات موسم السودة الغنائي. الحفل يقام على مسرح طلال مداح، بقرية المفتاحة في مدينة أبها السعودية.

وقد ضم برنامج موسم السودة لعام 2019، حفلات لعدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أحلام، كاظم الساهر، ماجد المهندس، بلقيس فتحي، أصيل أبو بكر، ومن المتوقع تحمل نوال أكثر من مفاجأة سارة لجمهورها الخليجي الذي ينتظرها على أحر من الجمر. الجدير بالذكر ان نوال أحيت حفلا غنائيا في لندن، ولاقى صدى قويا لدى جمهورها.