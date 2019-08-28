كارول سماحة تتصدّر الترند في ساعات!

متابعة بتجــــــــــــرد: تعيش النجمة اللبنانية كارول سماحة حالة نجاح استثنائية منذ طرح أغنية فيلمها الجديدة “بالصدفة” والتي تحمل اسم “بتآمن بالصدفة”.

الأغنية تُلاقي أصداءً إيجابية جدًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تحصد نسب مشاهدة مرتفعة على “يوتيوب”، كما تصدّرت قائمة الـ”تريندغ” في لبنان وعدد من البلدان العربية كأكثر أغنية رائجة عبر الموقع الشهير.

أغنية “بالصدفة” من كلمات وألحان الفنان اللبناني الشامل مروان خوري وتوزيع داني خوري.

تجدر الإشارة إلى أن فيلم “بالصدفة” يعتبر أوّل أعمال كارول سماحة السينمائية، ويشارك في بطولته كل من بديع أبو شقرا وباميلا الكيك وهو من كتابة كلوديا مرشيان واخراج باسم كريستو، ومن المقرر إنطلاق عرضه في الصالات السينمائية اللبنانية يوم 26 أيلول/سبتمبر المقبل.

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لمشاهدة فيديو أغنية “بالصدفة”: