بلقيس تحتفي بـ “بنت زايد” في يوم المرأة الاماراتية

عبّرت النجمة الاماراتية بلقيس عن سعادتها وفخرها وتشريفها بعدما تم اختيارها لغناء الأغنية الرسمية “بنت زايد” في يوم المرأة الاماراتية.

الأغنية تم اطلاقها بالتزامن مع الاحتفال بهذه المناسبة اليوم الاربعاء بتاريخ 28 آب/اغسطس الجاري، حيث وجهت بلقيس شكرها لصانع الكلمة وشاعر الوطن علي الخوار واصدقائها سفير الألحان فايز السعيد والموزع مهند خضر ومهندس الصوت بشار البكر وجميع من ساهم في هذا العمل المشرّف.

واتخذت بلقيس من حسابها الخاص عبر موقع تويتر منبراً للاعلان عن الموضوع في سلسلة من التغريدات جاء فيها: “انطلاقاً من توجيهات أمي وأم الإمارات الغالية الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بالاحتفال بـ “يوم المرأة الإماراتية”، شرفني وأسعدني وترك بالغ الأثر الطيب اختياري لغناء الأغنية الرسمية “بنت زايد“الخاصة بهذه المناسبة الغالية على قلبي وقلب كل إماراتية صانعة للنجاح والتميز في بيتها وخارجه، مساهمة في نهضة إماراتنا الحبيبة وعلو اسمها ورفعتها في كل أنحاء العالم“.

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وتابعت بلقيس موجهة شكرها الى “الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيس جمعية النهضة النسائية بدبي على المتابعة والدعم اللامحدودين ومعالي الدكتورة فاطمة الفلاسي مدير عام جمعية النهضة النسائية على التواصل والدعم اللامحدودين وفريق العمل النسائي المتميز على جميع الجهود المبذولة لإخراج هذا العمل بأفضل صورة.”

وختمت بلقيس قائلة: “ولأخواتي بنات زايد أقول العام كله لكنّ وليس يوم ٢٨ اغسطس فقط، شكرا لكل ما تقدمونه في سبيل رفعة وتقدم وطننا الغالي.. شكرا أم الشيوخ الغالية هند آل مكتوم وأصحاب السمو شيوخنا الكرام على دعمنا“.

من جهة أخرى، حمست بلقيس جمهورها بعدما اعلنت ان شهر ايلول/سبتمبر المقبل يتضمن مفاجآت فنية عديدة وجميلة عملت عليها بجد واجتهاد وطاقة ايجابية خلال فصل الصيف.