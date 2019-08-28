جينيفر لوبيز تنشر مقطع فيديو حصريًا من زيارتها إلى مصر وتل أبيب وموسكو

نشرت المطربة الأمريكية جينيفر لوبيز، مقطع فيديو من جولتها الغنائية في مصر وتل أبيب وموسكو، التي قامت بها الشهر الجاري.

وتأتي حفلات لوبيز، ضمن جولتها الغنائية التي تحمل اسم "It’s My Party" (إنها حفلتي)، احتفالا بعيد ميلادها الـ50.

ويشار إلى أن المطربة الأمريكية، جينيفر لوبيز، شاركت متابعيها، لحظات خاصة من زيارتها للقدس، على خلفية إحيائها لحفل غنائي في تل أبيب، وشاركت صورًا لها مع خطيبها، لاعب البيسبول الأميركي، أليكس رودريغز، وهما يمتطيان أحد الجمال.

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وحضر حفل جينيفر لوبيز في تل أبيب، أكثر من 57 ألف شخص من معجبيها ومحبي أغانيها.

كما أحيت لوبيز، حفلًا مميزًا، في العاصمة الروسية موسكو، ضمن جولتها الغنائية، واحتشد الآلاف من محبي "لوبيز"، في استاد دينامو المركزي في موسكو، لمشاهدة نجمتهم المفضلة، والتي كانت مرتدية زيا من قطعة واحدة، أبرز جمالها، وحذاء مرصعا بالألماس.

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