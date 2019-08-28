دنیا بطمة توضّح سبب مناداتها باسم "أم تركي" بسبب مقطع فيديو نشره زوجها

ردّت النجمة المغربية، دنيا بطمة، على الأنباء التي انتشرت قبل أيامٍ قليلةٍ والتي تحدثت عن حملها بطفلها الثاني، بسبب تلميح زوجها المنتج محمد الترك، عبر مقطع فيديو ناداها خلالهُ باسم "أم تركي".

وظهرت بطمة، عبر فيديو خلال إحدى المناسبات، يبدو أنّها كانت في المغرب، مرتديةً زيّ بلادها التقليدي، وإلى جانبها زوجها محمد الترك، وأجابت عن سؤال أحد المذيعين، حول حقيقة حملها، لترد بضحكٍ شديد، لافتةً إلى أنَّ سبب مناداتها بـ"أم تركي" هو العادات التي تتبعها عائلة زوجها، التي تقضي بأن ينادي الرجل زوجته باسم طفلهما الذكر.

وأكدت الفنانة المغربية على أنّه عندما تزوجت المنتج البحريني محمد الترك، قررا أنّهما إذا رزقا بطفلة سيطلقان عليها اسم غزل، وإذا رزقا بصبي سيطلقان عليه اسم تركي، نافيةً في الوقت ذاته أن تكون حاليًا حاملًا بطفلها الثاني بشكلٍ قاطع.

يذكر أنَ محمد الترك ودنيا بطمة لهما ابنة وحيدة اسمها غزل، أنجبتها قبل عامين، كما أنَّ لزوجها ثلاثة أولاد من زوجته الأولى منى السابر، هم: حلا ومحمد وعبد الله.

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وعادت الفنانة الشابة حلا، إلى والدها محمد الترك وزوجته دنيا بطمة مؤخرًا بعد صدور قرارٍ من المحكمة بعودتها لحضانة والدها مع شقيقيها محمد وعبد الله، حيث عاشوا لفترةٍ مع والدتهم منى السابر، بعدما كسبت دعوى حضانتهم ولكنها خسرتها بعد أن طعن طليقها في الحكم.

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