طليقة أحمد إبراهيم تُعلّق على تعاون أصالة معه في ألبومها الجديد رغم الخلافات

نشرت ياسمين عيسى طليقة الموزع أحمد إبراهيم عبر حسابها على "إنستغرام"، الأغنية الجديدة للفنانة أصالة "جابوا سيرته" والتي قام زوجها السابق بتوزيعها، قبيل الخلافات التي نشات بينه وبين أصالة وزوجته السابقة بشأن زواجه من أنغام.

ياسمين عيسي تمتدح صوت أصالة في أغنية "جابوا سيرته"

ورغم ترويج الفنانة أصالة لأكثر من أغنية من ألبومها الجديد عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن الأغنية الوحيدة التي لفتت نظر واهتمام ياسمين عيسى هي الأغنية التي شارك فيها طليقها الفنان أحمد إبراهيم، حيث نشرت ياسمين عيسى عبر حسابها على "إنستغرام" مقطعا من الأغنية تشيد فيه بصوت الفنانة أصالة وعلقت عليه قائلة: "وتبقى أصالة أقوى صوت ومطربة الوطن العربي الأولى بلا منافس".

بعض متابعي ياسمين عيسى تساءلوا عن سبب اختيارها لهذه الأغنية تحديدًا، بينما قال البعض الآخر إن السبب يعود إلى كلمات الأغنية التي تراها متناسبة مع حالتها، إضافة إلى أن طليقها هو من قام بتوزيعها، والذي تزوج الفنانة أنغام في شباط/فبراير الماضي مما تسبب في أزمة مع الفنانة أصالة، حيث أن ياسمين عيسي هي ابنة شقيقة المخرج طارق العريان زوج أصالة.

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رغم الخلاف مع أحمد إبراهيم أصالة تنشر أغنية من توزيعه

وكشفت الفنانة أصالة عن وجود أغنية "جابوا سيرته" التي قام بتوزيعها أحمد إبراهيم في ألبومها "في قربك"، حيث نشرت الفنانة أصالة عبر حسابها على "إنستغرام" مقطعًا من الأغنية علقت عليه: "استمعوا إلى جديدي أغنية جابوا سيرته من ألبوم في قربك"، وهي من كلمات عبد الرحمن محمد وألحان مدين وتوزيع وميكس وتسجيل صوت أحمد إبراهيم، كما نشرت الفنانة أصالة العديد من مقاطع أغاني ألبومها الجديد عبر حسابها على "إنستغرام"، وقد تحدث الفنان أحمد إبراهيم في لقاء منذ أسابيع عن عدم معرفته مصير أغنيته مع أصالة، حتى تأكد اليوم أن الأغنية من الألبوم الجديد بعدما نشرت الفنانة مقطعا منها.

يُذكر أن أصالة من المقرر أن تشارك في حفل الغد الخميس خلال احتفالات موسم الطائف التي تقام في المملكة العربية السعودية.

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