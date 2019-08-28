الراقصة جوهرة تتبرأ من زواجها المصري

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشر في الساعات القليلة الماضية خبر زواج الراقصة الروسية جوهرة، من رجل أعمال مصري.

جوهرة، حرصت على الرد على هذه الأخبار مؤكدة أن الصفحة التي تحمل اسمها على فيس بوك لاتخصها، وبالتالي الإعلان عن خبر الزواج مفبركة ولا تعود ملكيتها لها وأن هناك من ينتحل شخصيتها عليها.

جوهرة، قالت عبر خاصية الأستوري في حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”: “ازاي بتابعوا الحساب ده ومصدقينه.. هذا الحرامي لايجيد حتى الكتابة باللغة الإنجليزية كيف تصدقون أن هذا أنا”.

Advertisements

كما نشرت جوهرة صورة لحسابها الشخصي الوحيد على فيس بوك، مؤكدة أن هذا هو الحساب الوحيد لها، في حين أن صفحتها الأخرى يتابعها أكثر من نصف مليون شخص من بداية شهرتها في مصر، وتنشر عليها بشكل متتابع فيديوهات من حفلاتها ومن رحلاتها الشخصية وداخل منزلها.

ومن جانبه، نفى رجل الأعمال علاء حكيم الخبر عبر حسابه بموقع “فايسبوك”، قائلاً: “إن الأخبار المتداولة عن زواجى من الراقصة جوهرة مع احترامي وتقديري للجميع غير صحيحة”.

وكانت الراقصة جوهرة قد فرضت هاربة خارج مصر وذلك بعد الحكم بسجنها بسبب بدلة الرقص الغير مطابقة للمواصفات واتجهت بعد فترة قضتها في روسيا إلى لبنان.