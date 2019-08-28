المخرجة الهندية فرح خان تكشف: والدي مات مفلساً

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

قالت المخرجة الهندية فرح خان إن والدها ، المنتج السينمائي كامران خان، توفي مفلساً لا يملك شيء بعد أن فشلت أفلامه في تحقيق أية نتائج في شباك التذاكر المحلي، ولهذا السبب تشعر بأنها مسؤولة كمخرجة عن نجاح أي عمل فني تشارك فيه.

خان قالت، خلال لقائها مع وسائل الإعلام في معرض كبير سيني 2019 يوم الثلاثاء في مومباي “كان والدي منتجاً ومات مفلساً لأن أفلامه تعثرت. لذلك، أشعر دائما أنه من مسؤوليتي كمخرج ضمان كسب المال عندما يتم إطلاق فيلمي”.

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وأوضحت، وهي تشارك شعورها بتهنئة منظمي معرض “بيغ سيني إكسبو”: “أنا ممتنة للاصدقاء في الوسط السينمائي الكبير على تهنئتي لأن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تهنئة أي مخرج لمساهمته في صناعة الأفلام، التي أعتقد أنها مهم جدا”.

فرح خان أخرجت عدداً من الأفلام التجارية الناجحة مثل “الرئيسية هون نا” ، “أوم شانتي أوم ” و “سنة جديدة سعيدة “، ويعد فيلمها الوحيد “تيز مار خان”، فقط الذي حقق أقل من المتوقع في شباك التذاكر في عام 2010.

منذ أن أعلنت فرح خان تعاونها مع روهيت شيتي، دارت التكهنات أنهما يعتزمان لإعادة إنتاج فيلم أميتاب باتشان-”سات بي ساتا” (1982)، وانتشرت التكهنات أيضا بأن هريثيك روشان هو من يكون بطل العمل.