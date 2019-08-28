ماذا قالت خديجة شنديل عن أزمة زيادة وزن فهرية أفجان؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات الباباراتزي النجمة التركية خديجة شنديل في أحدث ظهور لها، خلال تواجدها مع ابنها الوحيد «جان» في أحد حدائق منطقة بيبك.

الصحفيون استغلوا الفرصة، وسألوا خديجة عن رأيها فيما تعرضت له الفنانة التركية فهرية أفجان من انتقادات وسخرية بعد زيادة وزنها في أعقاب ولادتها لابنها «كاران»، فما كان من خديجة سوى الدفاع القوي عن فهرية، معربة عن استيائها من حملات السخرية منها.

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خديجة قالت: «منّ هم حتى ينتقدونها هكذا، انا عندما كنت حامل ازداد وزني 26 كيلو، وبعد ذلك فقدت هذا الوزن، هذا شيء طبيعي بعد الولادة، نحن ممثلون نزداد وزن ثم ننقص، ولدينا مثال جوبسي اوزاي التي تزيد و تنقص في وزنها بسبب أدوارها في الأفلام».

فهرية تعرضت لحملة سخرية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها الأخير مع زوجها، الفنان التركي بوراك أوزجفيت في المطار خلال عودتهما من أجازتهما في بودروم.

يُذكر أن الحياة الشخصية كانت وراء ابتعاد خديجة عن الشاشة لفترة، حيث احتفلت بزفافها على بوراك مايو 2015، وقد رُزق الزوجان بمولودهما الأول «جان» مايو 2017، وقد فضلت الفنانة التفرغ بعدها لفترة لحياتها الشخصية.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «لعبة القدر» آخر عمل قدمته خديجة، وقد شاركت في بطولته أمام النجم التركي أوزجان دينيز عام 2015.