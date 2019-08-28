خسارة كبيرة لخالد أرغنش بسبب مولوده المنتظر.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
في الوقت الذي كان يستعد فيه النجم التركي خالد أرغنش لبدء تصوير مسلسله الجديد المقتبس من المسلسل الأمريكي الشهير «Dr House »، تراجع النجم الشهير بـ«السلطان سليمان» وقرر الاعتذار عن العمل.
نجم «حريم السلطان» قرر الاعتذار بعد علمه بخبر حمل زوجته الفنانة التركية بيرجوزار كوريل الشهيرة بـ«القاضية فريدة»، لرغبته في البقاء إلى جانب زوجته في فترة حملها الأولى، ومتابعة تقدمها في هذه المرحلة الدقيقة من الحمل، وهو الأمر الذي تسبب للنجم التركي في خسارة مادية كبيرة، حيث كان من المنتظر أن يتقاضى خالد عن المسلسل أجراً يصل إلى 250 ألف ليرة تركية أسبوعياً.
الشركة المنتجة تجري مفاوضات حالياً مع الفنان التركي اردال بشيكشي اوغلو ليحل بديلاً عن خالد أرغنش، على أن يتقاضى 80 ألف ليرة أسيوعياً.
يُذكر أن بيرجوزار كوريل تزوجت من خالد أرغنش الشهير بـ«السلطان سليمان» عام 2009 بعد قصة حب نشأت بينهما في كواليس مسلسل «ويبقى الحب»، وفي فبراير 2010 رُزق الزوجان بابنهما الوحيد «علي».
من ناحية أخرى، كان مسلسل «أنت وطني» آخر عمل درامي عُرض للزوجين، في الوقت الذي يُعرض لخالد حالياً فيلم «كازابلانكا» الذي يشارك في بطولته أمام أمير كرارة، غادة عادل، وعمرو عبدالجليل، وغيرهم، كما عُرض لبيرجوزار حديثاً فيلم «حب واحد وحياتين» الذي شاركت في بطولته أمام أنجين أكيوريك.
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