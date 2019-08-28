غادة عبدالرازق تعود بعد غياب بالهوت شورت.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عادت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، لنشر صور من يومياتها بعد فترة غياب طويلة عن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت غادة عبدالرازق صورة لها من عطلتها التي تقضيها في الساحل الشمالي، وكانت ترتدي هوت شورت وتوب قصير.

إطلالة غادة عبدالرازق، تسببت في غضب البعض من متابعيها وذلك لما رأوا من جرأة في إطلالاتها وأنها لا تتناسب مع سنها كجدة.

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بينما رأى البعض الأخر أنها مناسبة لها خاصة لوجودها في المصيف مؤكدين على جمالها في كلا الحالات.

الفنانة المصرية نافست في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «حدوتة مرة»، والعمل حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وأثنى النقاد والجمهور على أداء غادة، وقالت الفنانة إنه كان لديها طاقة شر كبيرة وخرجتها من خلال دور «مرة».

المسلسل يشارك في بطولته إلى جانب غادة محمد شاهين، أحمد صفوت، عايدة رياض، ولاء الشريف، وفاء صادق، سلمى أبو ضيف، مايان السيد، والفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وهو من إخراج ياسمين أحمد.

العمل يحكي عن طفولة قاسية لفتاة مع والدتها التي عملت كفتاة ليل، وتتعرض للتنمر من قبل المحيطين بها.