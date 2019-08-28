نادية لطفي توجه رسالة شكر خاصة للإعلامي رامي رضوان بسبب هذا الفنان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية نادية لطفي، رسالة شكر خاصة للإعلامي رامي رضوان، بعد الحلقة التي قدمها مع أحد الفنانين والذي وصفته بأنه نموذج للفنان كما يجب.

نادية لطفي قالت في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: ” تهنئة الي السيد المذيع المحترم رامي ونشكره إلي إتاحته الممتعة لرمز الفن والثقافة والخلق والإنسانية ونموذج للفنان كما يجب أن يكون في لقاء المبدع النجم لطفي لبيب”.

Advertisements

وأضافت: “نتمنى أن يعاد هذا اللقاءللدراسة والاستمتاع بالمعلومات الثقافية الواسعة الذي امتعنا بها الفنان الغالي وتهنئة بتكريمه بالقلوب من معجبيه المعجبة ناديه لطفي”.

وبدوره عبر الإعلامي رامي رضوان، عن سعادته بكلام نادية لطفي، قائلًا: “يا خبر أبيض ومبهج ومشرق أنا هبروزها في البيت دي نادية هانم لطفي”.

يذكر أن الفنانة نادية لطفي، تتواجد في مستشفى القوات المسلحة منذ فترة طويلة وذلك بسبب الأزمة الصحية التي تعرضت لها ويحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على زيارتها والاحتفال بها في كل المناسبات كما أنها ترتبط بعلاقة صداقة قوية بالفنانة دلال عبدالعزيز وابنتيها دنيا وإيمي، واللتان تتواجدان معها في كل المناسبات.