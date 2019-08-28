زواج سري وعمل فاضح في الطريق العام.. محامية أحمد الفيشاوي تفضح طليقته أحمد الفيشاوي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت سناء لحظي، محامية الفنان المصري أحمد الفيشاوي، تفاصيل قضيته مع طليقته هند الحناوي وحقيقة تهربه من دفع نفقة ابنته لينا.

المحامية قالت في تصريحات لبرنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية روتانا، إن أحمد الفيشاوي لم يتنصل من دفع مصاريف دراسة إبنته الدراسية بإنجلترا.

وأضافت، أن هند الحناوي كذبت على الفيشاوي في موضوع دراسة ابنته في إنجلترا بسبب ما تتعرض له من مضايقات في مصر بعد أزمة نسبها له”

Advertisements

وكشفت أن هند الحناوي هاربة في إنجلترا من قضية ضبط في الطريق العام مع شاب في حالة سكر لاذ بالفرار، وقضية أخري بأنها متزوجة من أجنبي وهو ما يسقط عنها حكم الحضانة.

وعن الحكم النافذ ضد أحمد الفيشاوي، أكدت ان من حصل عليه هو جدة لينا وليست والدتها وهي متواجدة في الخارج ولم تعد منذ أن سافرت بصحبة ابنتها وحفيدتها، نافية أن يكون هناك أي حكم بحبس الفيشاوي.

وكشفت خلال تصريحاتها أن أحمد الفيشاوي سيقوم بسداد قيمة النفقات كلها ولكنه سيحتفظ بحقه القانوني في الرد.