المطرب «أبو» يختار هذا الاسم لمولوده المنتظر.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد الفنان المصري محمد أبو العينين الشهير بأبو، لاستقبال مولودته الأولى من زوجته نهال لهيطة، وذلك خلال شهر نوفمبر المقبل.

أبو، نشر صورة له برفقة زوجته عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام، والتي تظهر عليها بملامح الحمل بعد وصولها الشهور الأخيرة من حملها وهو يمسك ببطن زوجته، وعلق على الصورة قائلا: “مرحبا منا نحن الثلاثة”.

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من ناحية أخرى، رد أبو، على الشائعات التي نشرت مؤخرا حول قرار اطلاق اسم الفنانة يسرا على طفلته لحبه الكبير والعلاقة المميزة التي تجمع بينه وبين النجمة المصرية، نفى ابو صحة هذا الكلام لـ “ET بالعربي” كاشفاً أنه سيسميها داليدا لحبه الشديد للفنانة الراحلة داليدا.

من جهة اخرى، طرح ابو ليلة أحدث كليباته ” عيش يا قلبي” الذي تم تصويره في لبنان مع المخرج فادي حداد.

يذكر عن أبو،حقق نسبة نجاح كبيرة وشهرة واسعة بعد طرحه أغنية “٣ دقات”، في ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الأولى،وشاركها في الغناء الفنانة يسرا، والأغنية من كلمات تامر حبيب وألحان اغنيه أبو.