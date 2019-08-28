هبة مجدي تكشف عن وجه طفلتها دهب للمرة الأولى.. هل تشبهها؟.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية هبة مجدي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستحرام، بأول صورة لطفلتها دهب من الفنان محمد محسن.

هبة مجدي، يبدو أنها تراجعت عن قرار إخفاء ابنتها عن الإعلام ولكنها رغم ذلك لم تكشف عن تفاصيل وجهها كاملة.

الصورة ظهرت فيها هبة مجدي، وخلفها زوجها الفنان محمد محسن، وبينهما ابنتهما دهب ويظهر جزء من وجهها وعلقت عليها قائلة: “العائلة أولا”.

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وطالبها جمهورها بنشر صور أكثر وضوحًا لابنتها دهب التي بدت في غاية الجمال بملامحها شقراء القريبة لنعومة وجمال والدتها.

الفنانة المصرية، خاضت سباق الدراما الرمضاني الماضي من خلال مسلسلي “ولد غلابة” و”طلقة حظ”، كما حققت نجاحاً كبيراً من خلال مشاركتها بمسرحية الملك لير مع النجم يحي الفخراني.

من ناحية أخرى تعود الفنانة هبة مجدي، لعرض مسرحية “الملك لير” يومى الخميس والجمعة المقبلين، حيث تشارك في البطولة إلى جانب يحيى الفخرانى، رانيا فريد شوقى، ريهام عبد الغفور، نضال الشافعى، ثراء جبيل، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف، أحمد عزمى، محمد فهيم، أيمن الشيوى، تامر كرم، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلوانى، وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت، وإخراج تامر كرم.