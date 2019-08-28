هل تستعد منة شلبي للاحتفال بخطوبتها قريبا؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت عدد من المصادر عن استعداد الفنانة المصرية منة شلبي لإعلان خطوبتها قريباً.

المصادر كشفت أن الفنانة المصرية تعيش قصة حب مع شاب من خارج الوسط الفني، وأنها اعترفت بنفسها بهذه العلاقة العاطفية للمقربين منها، وتفكر جدياً في الزواج منه.

وأكدت المصادر أن منة تستعد لإعلان خطوبتها رسمياً قبل نهاية فصل الصيف، وأن الفنانة زيزي مصطفى، والدة منة، مرحبة بخطوبتها من هذا الشاب.

وكانت الفنانة منة شلبي قد ارتبطت بعلاقة خطوبة بالمخرج خالد يوسف منذ سنوات طويلة، إلا أنهما انفصلا بعد فترة قصيرة، وكشفت والدتها الفنانة زيزي مصطفى أنها كانت غير راضية عن هذا الارتباط.

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وقالت منة شلبي، قالت خلال لقاء سابق لها في برنامج «صاحبة السعادة»: «أنا مش رافضة مبدأ الزواج ولكن شايفة إن ربنا كاتبلي أكون جيدة في مسيرتي الفنية وليس في الزواج حاليا، مفيش بنت في مصر محدش سألها هتتجوزي امتي، ولازم تتجوزي بسرعة علشان تخلفي بسرعة».

مؤكدة أن كل البنات لها حلم أن تعيش في بيت مع شخص يحبها ولكنها تعتمد على المثل الذي يقول: «قعدة الحزانة ولا الجوازة الندامة».

وأوضحت أن أكثر الجمل التي تزعجها في حياتها هي مقولة «مش هتلحقي تخلفي»، مؤكدة أنه لا يوجد معنى لكلمة سن اليأس عند المرأة أو الرجل، لأنها من أكثر الكلمات القاسية.

ونفت خلال الحلقة اعتقادها في وجود مسمى فارس أو فتى الأحلام، الذي كانت تعتقد في وجوده حتى أربع سنوات مضت، قائلة: «المهم هو الاحترام والتقدير والحنان، والأهم الأصل والطيبة».