مصطفى فهمي أصيب بصدمة من زوجته في شهر العسل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري مصطفى فهمي، عن موقف طريف تعرض له في بداية زواجه من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.

مصطفى فهمي، قال خلال لقائه في برنامج “صاحبة السعادة”، مع الإعلامية إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، إن اختلاف معاني الكلمات في اللهجتين المصرية واللبنانية، تسبب في صدمة كبيرة له.

وأضاف، أنه كان يشعر بالتعب والإجهاد ذات يوم، وعندما أخبرها بأنه مرهق فوجئ بها تقول له “روح أتلقّح هناك”، وأكد أنه أصابته صدمة من كلمتها، ولاحظ أنها لم تفهم لماذا شعر بتلك الصدمة، ليتضح له بعد ذلك أن معنى “يتلقح” باللهجة اللبنانية هو يستلقي أو يستريح.

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الإعلامية فاتن موسى، كشفت خلال اللقاء عن تفاصيل أول لقاء جمع بينهما مؤكدة أنه كان بأحد المهرجانات الفنية بدبي وأجرت معه حوارا على السجادة الحمراء مؤكدة أنها وقتها لم تكن تتخيل أنها ستترتبط به أبدا.

وأعد مصطفى فهمي، لها مفاجأة خلال الحلقة بأن احتفل بعيد ميلادها على الهواء وأحضر لها قالب تورتة وتساءل عن إمكانية تقبيلها بعد الاحتفال لتؤكد الفنانة إسعاد يونس بأنها تتمنى.