محمد عدوية يتألق في حفل محكى القلعة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري محمد عدوية حفلا غنائيا على خشبة مسرح محكى القلعة ضمن فعاليات الدورة ال ٢٨، تحت رئاسه الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصريه، وسط حضور جماهيري حاشد.

واستهل عدوية حفله بأغنية من بدايته “واحد عايزة تقربله” التي حقق بها رواجاً واسعاً، وأشعل بها حماس الجمهور.

وحرص على الترحيب بالجمهور قائلاً: “الحمد لله رب العالمين.. انا حقيقي سعيد بحضوركم وإني موجود بالمهرجان وبحب أشكر دار الأوبرا المصرية لتلك الاستضافة، وأتمنى أن نعمل حفلة قوية”.

Advertisements

كما شارك في الأمسية التاسعة كل من الفريق السكندري، الذي يضم المطربون ياسر سعيد، محمد الخولي، ومحمد متولي، تلاه عازف الإيقاع العالمي سعيد الأرتيست.

وانتقل فريق “على مر الأجيال” بين الأعمال الغنائية التراثية والمعاصرة، ولاقى استحسان الحضور كان منها “عمار يا اسكندرية، منحرمش العمر ، ليلة امبارح ، بلاش تبوسنى ، اشوف فيك يوم ، قلبى عشقها ، بانوراما العندليب”، وغيرها .

وعلى دقات الطبول أجرى عازف الإيقاع سعيد الأرتيست وفرقته مجموعة من معزوفاته الخاصة المستلهمة من المقامات الشرقية، إلى جانب عدد من ألحان الموسيقى العربية الشهيرة التى أعاد صياغتها ليلعب الإيقاع خلالها دورا مؤثرا، وأثارت إعجاب وتفاعل الجميع منها: “انا بعشقك، زى الهوا ، بتونس بيك”، كما استضاف عازف الجيتار وحيد ممدوح ليشارك فى أداء لحني “٣ دقات وحارة السقايين”، ومع المزمار الشعبي عزف “أما براوة”، واختتم الفقرات بلحن أغنية “يا حبيبتى يا مصر”.