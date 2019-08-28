المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة بحضور نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

بدأت اللجنة المنظمة لمهرجان الجونة السينمائي، في فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة للمهرجان وأهم الفعاليات والأنشطة السينمائية التي تقام خلال دورة هذا العام.

Advertisements

وقد حضر الموتمر سميح ساويرس، نجيب ساويرس، خالد بشاره ، بشرى ، عمر منسي ، انتشال التميمي ، وحضر من نجوم الفن الفنانة درة، والمخرج أمير رمسيس، والمخرج يسري نصرالله، والمخروجمروان حامد ، خالد عبد الجليل، بشير الديك، وغيرهم.

وتهدف الدورة الثالثة التي تقام خلال الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019 لجمع صناع السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذي يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام حيث يتنافس ما يزيد عن 80 فيلما.