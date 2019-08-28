مي عز الدين تكشف سبب اختفائها عن الأضواء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية مي عز الدين، رسالة خاصة لمتابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، كشفت من خلالها سر غيابها عن صفحاتها طوال الفترة الماضية.

مي قالت في منشور لها: “وحشتوني يا رب يكون الكل بخير، أنا كويسة بس بجد في راحة أعصاب ونفسية أكتر بكتير في الاجازة، وأنا عايشة في خصوصية وبعيد عن الأخبار والسوشيال ميديا والشغل وغيره”.

وأضافت: “هو طبعي أصلا بس واضح إني بقيت محتاجاه وبرتامج فيه أكتر وأكتر، هرجع ساعات أحط منشور هنا بس سامحوني لو مشفتش رسايل أو كومنت لأني هكون بحط البوست وأخرج معظم الوقت هشوفه أكيد لما أدخل أنزل غيره وده هيكون عادة شبه إني بمسي عليكم وبقولكم وحشتوني”.

كما وجهت رسالة خاصة لكل محبيها وأصدقائها والأشخاص الذين تعرفت عليهم في الفترة الأخيرة.

يذكر أن أخر أعمال مي عز الدين، كان مسلسل “البرنسيسة بيسة”، والذي طرح في السباق الرمضاني الماضي، وشارك في بطولة المسلسل بوسي، وأمير المصري، ومحمد أنور، وسليمان عيد، وإيمان السيد، وحجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامي مغاوري، وضياء الميرغني، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج أكرم فريد.