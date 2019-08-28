نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 4 دقائق مضت التعليقات على براد بيت في إيطاليا لحضور مهرجان البندقية السينمائي الـ66 مغلقة

متابعة بتجــــــــــرد: انشغل النجم الأمريكي الشهير “براد بيت ” في الفترة الماضية في الترويج لفيلمه الجديد “Once Upon A Time In Hollywood- ذات مرة في هوليوود” مؤخرا، قبل أن يلقى الفيلم نجاحًا جماهيريا واسعًا، ويطير النجم إلى مدينة البندقية بإيطاليا اليوم.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” أن الزوج السابق للنجمة “أنجلينا جولي” وصل إلى المدينة الإيطالية لحضور مهرجان البندقية السينمائي السادس والستين، حيث تمت مشاهدته وهو يستقل سيارة أجرة مائية برفقة عدد من الأصدقاء.

وبدا “بيت” هادئا في أثناء رحلته اليوم، لحضور المهرجان الذي يشارك فيه نجم هوليوود بفيلم دراما الخيال العلمي “Ad Astra” والمقرر دخوله للمنافسة هذا العام.

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وتأتي رحلة “بيت” إلى إيطاليا بعد أيام من عرض فيلمه “ذات مرة في هوليوود” والذي شاركه في بطولته النجم العالمي “ليوناردو دي كابريو”، والممثلة الأسترالية “مارجوت روبي” الذين تألقوا مؤخرا بالعرض الأول للفيلم على السجادة الحمراء في لندن.

“ذات مرة في هوليوود”، هو فيلم الجريمة والإثارة الذي كتبه وأخرجه كوينتن تارانتينو، ولعب بطولته عدد كبير من النجوم، من ضمنهم: إميل هيرش، داميان لويس، بروس ديرن، داكوتا فانينغ، أوستن بتلر، لينا دونهام، ومارغريت كواللي.

ومن المتوقع أن يتم ترشيح الفيلم للفوز بعدد كبير من جوائز الأوسكار.