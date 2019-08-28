هند البحرينية تُفاجئ الجمهور بأحدث إطلالاتها

متابعة بتجـــــــــــرد: تفاعل جمهور الفنانة هند البحرينية، مع الصور التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة على “إنستجرام”، وهي داخل الجيم، حيث بدت فيها بملامح جديدة، وقوام رياضي مشدود.

وعلقت هند البحرينية على إطلالتها الرياضية قائلة:”كوني قوية”، موجهة رسالة إلى النساء أن يحرصن على صحتهن، ويسرن على نهجها في ممارسة التمارين الرياضية، خاصة أن جسدها ظهر مكتسيًا العضلات من الذراعين وحتى الساقين.

واعتقد الجمهور أن المرأة التي كانت رفقة هند هي الفنانة العمانية بثينة الرئيسي، ليتبين أنها ليس بثينة، بل المدربة الخاصة بالفنانة هند. الأولى، التي تشبه بثينة الرئيسي إلى حد كبير.

وأشادت متابعات هند برشاقة جسدها، متسائلات عن الخطوات التي عليهن اتباعها حتى يصلن إلى هذا القوام، مشيرات إلى أن معظمهن مارسن أكثر من تجربة رياضية لتخسيس الوزن، والظهور بجسد رشيق، إلا أنها جميعها باءت بالفشل.

يذكر أن هند البحرينية، أدت أغنية شارة مسلسل “العذراء”، الذي عرض في دراما رمضان 2019، من بطولة شجون الهاجري، وعبد الله الطليحي، وعبير أحمد، ومشاري البلام، وهيفاء حسين ، ومرام البلوشي.