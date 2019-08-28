زينة بالهوت شورت وتوجه رسالة لجمهورها

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الفنانة زينة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة لها، أثناء قضائها عطلتها الصيفية في إحدى المناطق الساحلية.

وظهرت زينة، بهوت شورت جينز، وبلوزة باللون الأبيض، وشعر كيرلي مفرود.

وعلقت زينة على الصورة، موجهة رسالة للجمهور، قائلة: “الحياة مليئة بالناس الطيبيين، إذا فشلت في إيجاد أحد منهم، فكن أنت أحدهم.. يمكن تبقى معدي ونكتررررر”.

وتنوعت تعليقات المتابعين، فقال أحدهم: “متعمليش مشاكل في الساحل تاني بقى”، مبدين إعجابهم بها.

يشار إلى أن زينة انتهت أخيرا من تصوير دورها في فيلم “الفلوس”، الذي يجمعها مع تامر حسني مجددا، ويشارك ‏في بطولته خالد الصاوي، و‏عائشة بن أحمد، ومحمد سلام، من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق.‏