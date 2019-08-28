ندى ابو فرحات تضج أنوثة في أحدث جلساتها التصويرية

استطاعت الممثلة ندى ابو فرحات ان تخطف الانظار بإطلالتها الجديدة وذلك بعد خضوعها لجلسة تصوير ملفتة وجريئة في آن بعدسة المصور شارل كريمونا.

ظهرت “ابو فرحات”، في الصور التي نشرتها على حسابها على انستغرام، مثيرة بشكل لا يوصف حيث ارتدت زياً أسود اللون زادها أنوثة بسبب تصميمه الجريء، بالاضافة الى حضورها الآسر وجمالها الجاذب والكاريزما التي تتمتع بها.

نذكر ان ندى ابو فرحات، التي اشتاق لها الجمهور كثيراً، لعبت دور طليقة الكاتب يونس جبران، والمبهمة بتصرفاتها، في مسلسل “الكاتب” الذي عرض طيلة شهر رمضان المبارك عبر شاشة LBCI ، وعبر شبكةNetflix حتى تصدّر ضمن قائمة الأعمال الأكثر رواجاً ومشاهدة طيلة شهر رمضان 2019 وليكون واحداً من أهم ما تعرضه المنصة العالمية. وهو من بطولة باسل خياط، دانييلا رحمة، ندى أبو فرحات وغيرهم. كتابة ريم حنا واخراج رامي حنا وانتاج إيغل فيلمز.