شكرا لقرائتكم شاهد.. كاظم الساهر يغني لـ"الدبيكة" على مسرح أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحيا الفنان العراقي كاظم الساهر ثاني ليلة طربية بموسم السودة على مسرح طلال مداح بالمفتاحة في مدينة أبها، حيث حظي القيصر باستقبال كبير من الجمهور الذي صفق له بحرارة.

وكان الساهر سعيداً بأجواء المسرح والناس، بدأ حفلته بأغنية "عيد العشاق"، لتتوالى الأغاني التي اشتهر بها القيصر، ثم انتقل القيصر لألوان الفن العراقي بأغنية "أقعد راحة" وشارك كاظم عددا من العراقيين بالدبكة العراقية على المسرح وسط تفاعل الحضور.

وفي إطار التنويع خرج من الغناء للأداء الشعري، حيث ألقى قصيدة "متمردة" للشاعر كريم العراقي، ثم قام بغنائها، ومن كلمات نزار قباني غنى "شؤون صغيرة" و"أكرهها".

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بعدها قدم الساهر "مدرسة الحب"، و"أحبيني بلا عقد"، و"ليلى"، ووسط طلبات الجمهور قدم "ماريدك" و" أبوس روحك".

وكان القيصر قد قام بجولة سياحية في منتزهات السودة وأبدى إعجابه بجمال المنطقة، وقال:" أنا سعيد بتواجدي في موسم السودة وبين جبالها المذهلة".

وفي ختام الحفلة الكبيرة قدم له درع تكريم وهدية عبارة عن لوحة تشكيلية من إحدى فنانات عسير، وكانت مسك ختام الليلة الطربية أغنية "قولي أحبك".