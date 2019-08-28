عبد الله بالخير يُفاجئ جمهوره ويظهر بإطلالة "إلفيس بريسلي" الصّادمة في لندن

يغيب الفنان الإماراتيّ عبدالله بالخير عن الجمهور والإعلام لفترات طويلة، إلا أنّه عندما يظهر لا يكون ظهوره عاديًا ولا يمكن أنْ يمرّ مرور الكرام دون إثارة الجدل.

نشر بالخير مؤخرًا فيديو جديد له خلال تواجده بمدينة الضّباب لندن، مُفاجئًا جمهوره بإطلالة مُختلفة، إذْ ظهر وقد تخلّى عن اللبس التقليديّ الإماراتيّ الذي اعتاد الظهور به، مُرتديًا جاكيت جلد باللّون الأسود، كما تخلّى عن المسبحة الحمراء التي يلفّها عادة على يده.

وأكثر ما لفت الأنظار بلوك بالخير الجديد هو تسريحة شعره الغريبة، فكان ستايله بالمُجمل قريبًا من أسطورة الغناء الأمريكي "إلفيس بريسلي".

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ومن خلال الفيديو، كشف الفنان الإماراتيّ أنّه تعمّد الظهور بهذا اللوك، لأنّه في وسط مهرجان كبير بمدينة لندن، والناس هناك لا يعرفونه أبدًا. لذلك قرّر أنْ يعتمد "لوك" قريبًا لهم على حدّ قوله.

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وجاءت أغلب التعليقات على الفيديو عن ارتداء بالخير للجاكيت الجلد، بينما جميع من حوله بإطلالة صيفيّة، تدلّ على أنّ الطّقس هناك لا يحتاج لملابس شتويّة.

ويثير عبدالله بالخير دائمًا الجدل حوله سواء من ناحية الإطلالات والتّصرّفات واستعراضه بشكل مستمرّ حياة البذخ التي يعيشها، أو بعض التّصريحات المثيرة، منها ما أعلنه قبل أشهر عن عدم مُعارضته إقامة علاقة جنسيّة قبل الزّواج، مؤكدًا أنّ هذا الأمر يقوّي العلاقة بين الطّرفين، إلا أنّه وبالرّغم من إعجابه بالفكرة لا يمكنه تطبيقها لأنّها تُخالف العادات والتقاليد العربيّة.

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