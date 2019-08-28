شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل فريق عمل ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون النجم أحمد جمال فى ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم أمير طعيمة ونور الدين محمد وجمال الخولى وعزيز الشافعى وأحمد زعيم وأحمد ابراهيم وتوما ومدين وآخرون، ويشمل عددا من الأغانى المتنوعة الذى يراهن عليها جمال بقوة ويقدمها بشكل مختلف عليه تماما عن أعماله السابقة، كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

وأحيا مؤخرا أحمد جمال حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة الدولى للموسيقى والغناء، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، وقدم العديد من أغانيه الشهيرة منها "اضحكى"، "ليلة"، "على المزيكا"، "توكلنا على الله"، "النسيان"، "نشيد العاشقين"، "هوى يا هوي"، "حاله نادرة"، "تحيا مصر" كما غنى للفنانة الراحلة وردة "مالى بالأحزان"، ولسيد مكاوى "حلوين من يومنا"، ولمحمد فوزى "أى والله".

وطرح المطرب أحمد جمال مؤخرا أغنية "النسيان" من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم، وهندسة صوتية محمد صقر، والأغنية ضمن ألبومه الجديد.