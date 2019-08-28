شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام الممثل أنطونى مايكل هول إلى فيلم Halloween Kills والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الممثل الأمريكى أنطوني مايكل هول إلى جيمي لي كورتيس في فيلم "Halloween Kills" ، وهو العمل الذى يعد تكملة لـ فيلم Blumhouse ، من إنتاج شركة Universal.

وسيلعب هول دور تومي دويل، الشخصية التي ظهرت لأول مرة في فيلم " Halloween " الأصلي كواحد من أطفال لوري سترود في الليلة التي حكم فيها مايكل مايرز بالرعب على البلدة الصغيرة.

وعادت شخصية دويل في فيلم " Halloween: The Curse of Michael Myers " في عام 1995، وفي هذا الفيلم، تعاون دويل مع الدكتور لوميس الشهير للمساعدة في وقف مايرز مرة أخرى.

وكما أعلن سيقوم الاستوديو بإطلاق فيلمين من " Halloween " بالتعاقب، وبالتالي فأنه من المقرر أن يطرح فيلم "Halloween Kills" في 16 أكتوبر 2020، بينما من المتوقع عرض "Halloween Ends" في العام التالي في 15 أكتوبر.

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وحقق فيلم " Halloween " في العام الماضي من بطولة كيرتيس وإخراج ديفيد جوردون جرين بمثابة إيرادات تخطت الـ 250 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

وعاد جرين إلى إخراج "Halloween Kills" وسيشارك في كتابة الفيلم مع داني ماك برايد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety".