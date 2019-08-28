دنيا بطمة بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت المطربة المغربية دنيا بطمة، جمهورها بصور لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت بطمة، خلال الصور، بإطلالة صيفية أنيقة وسط الطبيعة. يُذكر أن أخر أعمال المطربة دنيا بطمة أغنية "الزمن بيدور" باللهجة المصرية، من كلمات هيثم شعبان، وألحان هيثم الزيات.

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