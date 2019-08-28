بالصور| ملك قورة على "المرجيحة" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة الشابة ملك قورة لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ملك في الصور بإطلالة صيفية، مرتدية فستانًا أسود مطرز بالألوان، كما ظهرت وهى تجلس على " الأرجيحة" من أمام الشاطئ في إحدى قرى الساحل الشمالي.

وشاركت قورة في عملين في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "سوبر ميرو"، بطولة الفنانة إيمي سمير غانم، ومسلسل "فكرة بمليون جنيه"، بطولة علي ربيع، كريم عفيفي.