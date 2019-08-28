كتب امير فتحي في الأربعاء 28 أغسطس 2019 05:57 صباحاً - كشف مصدر بجامعة الأزهر المصرية حقيقة الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر فيها أيقونة موقع “إباحي” على شاشة الجهاز المستخدم في العرض، أثناء مؤتمر تعريف الطلاب الجدد بنظام الدراسة بالجامعة الأسبوع الماضي.
وقال المصدر ان “الصورة ليست حقيقية” وانه بعد التحقق من الامر تبين ان هذا الموقع مخصص للاماكن السياحية العالمية وليس موقعا اباحيا كما تم الترويج للموضوع.
كانت هذه تفاصيل خبر الازهر يوضح حقيقة “الموقع الإباحي” الذي ظهر على شاشة احد مؤتمراته! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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