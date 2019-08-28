شاهد.. فتاة سعودية تسخر من مخاطر السياحة في تركيا!

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 أغسطس 2019 05:57 صباحاً - سخرت فتاة سعودية من خطر السياحة في تركيا، بسبب عمليات إرهاب السائحين خاصةً السعوديين.

وتساءلت الفتاة السعوديةة في مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف “ديرة” تقوم بالترويج لنفسها بهذه الطريقة قائلة “تعالو تمشوا عندنا يمكن يسرقون حقائبكم بس اذا صار دقوا على هذا الرقم واذا سرقوكم او طقوكم او تهجموا عليكم في ارقام لا تخافون نحميكم وناخد حقكم”.

وتابعت: ما أعرفه أنه عند قيام بلد بالترويج لنفسها، فتعلن عن وجود عروض ترفيهية، بجانب الأسعار الجيدة والجو الرائع والمدن الترفيهية المتوفرة، ليس عبر القول ان لا احد سيقتلكم ولا يوجد احد يمشي باسلحة بس حط معك ثلاثين بادي جارد وانت تمام وحط ميزانية لسفرتك وميزانية للبودي غارد”.