شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى تحول فيلم High School Musical إلى مسلسل .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة ديزنى عن أول تريلر لـ مسلسل الغناء High School Musical: The Musical: The Series، الذى من المقرر أن يطرح يوم 12 نوفمبر القادم، وحقق الفيديو مشاهدات وصلت إلى 2 مليون في يومين من طرحه على موقع الفيديوهات يوتيوب.
مسلسل High School Musical: The Musical: The Series من بطولة جوشوا باسيت، أوليفيا رودريجو، كيت رينرز، مات كورنيت، دارا رينيه، جوليا ليستر، فرانكي أ. رودريجيز، لاري سبرستين، مارك سانت سير.
واستوحت ديزنى فكرة المسلسل التلفزيوني من سلسلة الأفلام التابعة لنفس الشركة، والتي كانت تحمل نفس الاسم، " High School Musical ".
كانت هذه تفاصيل خبر ديزنى تحول فيلم High School Musical إلى مسلسل .. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.