شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى تحول فيلم High School Musical إلى مسلسل .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة ديزنى عن أول تريلر لـ مسلسل الغناء High School Musical: The Musical: The Series، الذى من المقرر أن يطرح يوم 12 نوفمبر القادم، وحقق الفيديو مشاهدات وصلت إلى 2 مليون في يومين من طرحه على موقع الفيديوهات يوتيوب.

مسلسل High School Musical: The Musical: The Series من بطولة جوشوا باسيت، أوليفيا رودريجو، كيت رينرز، مات كورنيت، دارا رينيه، جوليا ليستر، فرانكي أ. رودريجيز، لاري سبرستين، مارك سانت سير.

Advertisements

واستوحت ديزنى فكرة المسلسل التلفزيوني من سلسلة الأفلام التابعة لنفس الشركة، والتي كانت تحمل نفس الاسم، " High School Musical ".